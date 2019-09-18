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Tuzla’da patlama neden oldu?

Son dakika gelişmesi: Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası da patlama meydana geldi. Peki Tuzla'daki patlama neden oldu? Tuzla'daki patlamanın sebebi ne? Tuzla'daki yangın sündürüldü mü?

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
Tuzla’da patlama neden oldu?

Son dakika gelişmesi: Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası da patlama meydana geldi. Peki Tuzla'daki patlama neden oldu? Tuzla'daki patlamanın sebebi ne? Tuzla'daki yangın sündürüldü mü?

Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Alevlerin yükseldiği olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettikleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
  1. Tuzla’da patlama neden oldu?
  2. Tuzla'daki patlamanın sebebi ne?
  3. Tuzla'daki yangın sündürüldü mü?
  4. Tuzla'daki yangın neden çıktı

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