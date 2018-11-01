Tuzla'da patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da Tuzla ilçesinde bulunan Tersaneler bölgesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk ediliyor.01 Kasım 2018 Perşembe 17:41
Tuzla Tersaneler bölgesinde patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve ambulans gidiyor.
Saat 17.00 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.
Yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olayın yaşandığı yere gelen itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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