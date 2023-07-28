Tuzla’da Muharrem ayına özel aşure sürprizi

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’ne giden 3-6 yaş arasındaki minikler yine Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği Mutfak Akademisi kursiyerlerinin hazırladığı aşureyi, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin 65 yaş üstü sakinlerine dağıttılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da aşure ikramına katıldı. Programda Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri de minik bir konser verdi.

Muharrem ayının önemine değinen Başkan Yazıcı, “Dünya acısıyla tatlısıyla bu aydadır. Çünkü dünya acısıyla tatlısıyla vardır. Muharrem Ayı’nda da dünya acısıyla tatlısıyla var olmuştur. Acıyı da tatlıyı da hep birlikte paylaşacağız. Özellikle acıyı paylaşarak azaltacağız, tatlıyı da paylaşarak çoğaltacağız. Aşure insanlığın bu gayretinin yemeğidir aslında” dedi.

“Muharrem Ayında yeryüzündeki yaşadığımız her şeye örnek bulabiliriz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Muharrem Ayı çok önemlidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın ayıdır. Hz. Nuh’un Hz. Hüseyin’in ayıdır. Muharrem Ayı, özellikle yaşanan bütün olayları düşündüğümüzde dünyadaki bütün olayları ortaya koyan bir vitrindir. Dünyadaki bütün olayları ortaya koyan bir sahne gibidir Muharrem Ayı. Bu ayda yer yüzündeki yaşadığımız her şeye örnek bulabiliriz. Yeryüzünde bizim için gerçekten rehber bir hafıza oluşturur. Muharrem Ayı’nda tarih boyunca yaşanan tüm olayları hafızamızda düşünür ve onları hatırlarsak büyük bir insanlık için hafıza oluşturacak hadiselerin geçtiği bir aydır” dedi.

“Acıyı paylaşarak azaltacağız tatlıyı paylaşarak çoğaltacağız”

Başkan Yazıcı, “Dünya acısıyla tatlısıyla bu aydadır. Çünkü dünya acısıyla tatlısıyla vardır. Muharrem ayında da dünya acısıyla tatlısıyla var olmuştur. Acıyı da tatlıyı da hep birlikte paylaşacağız. Özellikle acıyı paylaşarak azaltacağız, tatlıyı da paylaşarak çoğaltacağız. Aşure insanlığın bu gayretinin yemeğidir aslında. Buğdaydan, nohuttan, fasulyeden, pirinçten, kuru üzümden, cevizden, tarçından, nardan, elmadan oluşur ama aslında yaşadığımız yere göre envaı çeşit yeryüzü mahsullerinden bu aşı yapıyoruz. Aslında farklı ürünlerin bir senfonisi yaşanıyor. Buradan bir tat oluyorlar, bir ikram oluyorlar, yad oluyorlar ve bize ders oluyorlar. Aşure aslında karman çorman olmak değil, aşure farklılıklarla birlikte harman olmaktır. Hep birlikte bir olmak, hep birlikte insan olmaktır. Tuzlamızdaki bütün kardeşlerimize, bütün insanlığa can katan bu insanlık aşını sunmayı ve özellikle de insana rehber olan bir formülü hep birlikte paylaşmayı düşünüyoruz ve paylaşıyoruz” diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, “Muharrem ayımız mübarek olsun. Gerçekten çok güzel bir aydayız. Paylaşmanın en güzel örneğinin verildiği bir aydayız. Aşure Günümüzü kutluyorum. Bugün bu vesile ile bir araya geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aşure gibi birçok tadın bir araya gelerek muhteşem bir lezzet oluşturduğu bir dünya diliyorum” dedi.

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