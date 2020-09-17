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Aktüel Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Aktüel

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:46:16 -
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
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