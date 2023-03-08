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Aktüel Tuzla'da gemide yangın
Aktüel

Tuzla'da gemide yangın

İstanbul-Tuzla'da tersanede bakım halinde olan balıkçı gemisinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 20:36:00 -
Tuzla'da gemide yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesinde tersanede bakım halinde olan balıkçı gemisinde yangın çıktı.

Tuzla'da saat 19.00 sıralarında tersanede bakım halinde olan 120 metrelik balıkçı gemisinin içerisindeki yaşam alanında yangın çıktı. Çevreye dumanın yayıldığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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