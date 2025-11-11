  • İSTANBUL
Tuzla'da dorsesiz tır alev topuna döndü! Seyir halindeki araç bir anda yandı
Yerel

Tuzla'da dorsesiz tır alev topuna döndü! Seyir halindeki araç bir anda yandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tuzla'da dorsesiz tır alev topuna döndü! Seyir halindeki araç bir anda yandı

Tuzla’da ilerleyen dorsesiz bir TIR, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak aracı söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

TUZLA'da seyir halindeki dorsesiz TIR bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

 

Yangın, saat 16.10 sıralarında Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler İstanbul istikametinde çıktı. Otoyolda seyreden Fatih A.(25) idaresindeki 34 KEU 739 plakalı dorsesiz TIR'da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle trafik akışı 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)

