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Yerel Tuzla'da dehşet anları! Kimya fabrikası küle döndü!
Yerel

Tuzla'da dehşet anları! Kimya fabrikası küle döndü!

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Tuzla'da dehşet anları! Kimya fabrikası küle döndü!

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan kimyasal fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alevlere teslim oldu. Kısa sürede devasa boyutlara ulaşan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına alındı. Yanan fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının son hali havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal malzemelerin bulunduğu fabrikada sık sık patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının son hali havadan görüntülendi. 

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