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Aktüel Tuzla'da 7'den 70'e maskeler gülüyor
Aktüel

Tuzla'da 7'den 70'e maskeler gülüyor

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakaların düşmesi için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tuzla’nın fark noktalarında üzerinde gülme emojisi olan maske dağıtılarak, hem yüzler güldürüldü hem de maske için farkındalık çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 13:06:00 -

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını vakalarının 70 binleri aşması nedeniyle, hem tedbir farkındalığını artırmak hem de maske kullanımının önemini tekrar hatırlatmak için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tuzla’nın 17 mahallesinin belirlenen noktalarında üzerinde gülme emojisi bulunan maske dağıtıldı. Her yaş grubundan vatandaşlara dağıtılan maskelerin üzerindeki gülme emojileri, vatandaşların yüzlerinde gülücükler oluşturdu. Ayrıca Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne gelen 65 yaş üstü büyüklere gülme emojili maskelerini dağıttı. 65 yaş üstü büyüklerin maskelerini takmaları renkli anlar oluşturdu. O anlar kameralar saniye saniye yansıdı.

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