Tuz sizi kanser edebilir mi? Uzmanlar uyardı!

Tuz hepimizin de bildiği gibi yüksek tansiyon hastalarının uzak durması gereken bir ürün ama ya mide kanserine etkileri çok az kişi tarafından biliniyor? Uzun durulması gereken 3 beyaz olarak bilinen tuz sizi yavaş yavaş öldürüyor olabilir mi?

Uzmanlara göre fazla tuz tüketimi mide iç yüzeyine zarar vererek gastrite ilerleyen dönemlerde de DNA hasarına neden olarak mide kanserine yol açabiliyor.

İŞLENMİŞ ET, TÜTSÜLENMİŞ GIDALAR, SALAMURALAR...

İşlenmiş et, tütsülenmiş gıdalar, salamuralar ve tuz oranı yüksek besinler mide kanseri için büyük bir risk teşkil ediyor. Çin, Japonya, Kore gibi doğu ve uzak doğu Asya ülkelerinde mide kanseri sıklığının çok yüksek olma sebebi de bunlarla ilişkili.

PEKİ MİDE KANSERİNDEN NASIL KORUNMALIYIZ

Mide kanseri sinsi ilerleyen ve geç fark edilen bir kanser türü peki kendimizi korumak için biz neler yapabiliriz?

Tuz tüketimini azaltmak

Şoklanmış tütsülenmiş et ürünlerinden uzak durmak

Sigara tüketiminden kaçınmak

C ve E vitamininden zengin gıdalarla beslenmek

Yeterli taze sebze meyve tüketmen

Yağlı ve tuzlu besinlerden uzuk durmak, pişirme yöntemlerini elimizden geldiğince değişmek. Haşlama, ızgara gibi daha sağlıklı yöntemleri kızartma yerine tercih etmek

Bol bol egzersiz olmazsa olmaz

Yemekleri çok hızlı ve çok sıcak tüketmekten kaçınmak

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