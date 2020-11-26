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Aktüel Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti
Aktüel

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:16:40 -
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti

ANKARA (AA) - Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınırların değişmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırlarının değişmesine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince karar verildi.

Kararın ekli listesinde, bölgenin değişen sınırlarına ilişkin krokiler ve koordinatlar yer aldı.

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