  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tüyleri diken diken eden görüntüler… Erdoğan’dan vesayetçi Büyükanıt’a ve generallere okkalı fırça!
Siyaset

Tüyleri diken diken eden görüntüler… Erdoğan’dan vesayetçi Büyükanıt’a ve generallere okkalı fırça!

Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 2007 yılında kendisini irtica bahanesiyle tehdit eden dönemin vesayetçi Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve diğer vesayetçi generalleri nasıl fırçaladığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:22:00 - 2022-05-29 15:31:09

Akit TV’de yayınlanan Kırmızı Masa programına konuk olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, 2007 askeri şurasında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, okullardaki ‘irtica’ tehlikesi adı altında bir sunum hazırlatan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve diğer generalleri nasıl fırçaladığını anlattı.

“Beni mi tehdit ediyorsunuz?”

İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan’ın sunuma çok kızdığını ve “Bu şuranın görevi farklı. Bunu bana neden anlatıyorsunuz. Beni mi tehdit ediyorsunuz?” diyerek toplantıyı terk ettiğini söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Allah'ım sen RTE yi başımızdan eksik etme...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay