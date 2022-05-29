Tüyleri diken diken eden görüntüler… Erdoğan’dan vesayetçi Büyükanıt’a ve generallere okkalı fırça!

Akit TV’de yayınlanan Kırmızı Masa programına konuk olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, 2007 askeri şurasında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, okullardaki ‘irtica’ tehlikesi adı altında bir sunum hazırlatan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve diğer generalleri nasıl fırçaladığını anlattı.

“Beni mi tehdit ediyorsunuz?”

İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan’ın sunuma çok kızdığını ve “Bu şuranın görevi farklı. Bunu bana neden anlatıyorsunuz. Beni mi tehdit ediyorsunuz?” diyerek toplantıyı terk ettiğini söyledi.