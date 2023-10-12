Tüyleri diken diken eden cümle! Polat Alemdar’ın İsrail-Filistin sahnesi gündem oldu

Terör devleti İsrail'e yönelik Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı harekatı devam ediyor. Filistinli mücahitler İsrailli teröristleri hedef alırken, siyonist katiller Filistinli kadın ve çocuklar dahil olmak üzere tüm sivilleri hedef alıyor.

Yaşananlar akıllara, 2011 senesinde vizyona giren Kurtlar Vadisi Filistin filmindeki bir sahneyi hatırlattı.

Söz konusu sahnede İsrailli bir terörist, Polat Alemdar'a, "İsrail'e niçin geldiniz?" diye soruyor. Alemdar ise, "İsrail'e değil, Filistin'e geldim" diyerek karşılık veriyor.