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Tüyler ürperten olay! Hatay'da 3 kadın cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı üzerinde, Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 kadın cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
Tüyler ürperten olay! Hatay'da 3 kadın cesedi bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu.

Öğlen saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi görmesi üzerine hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesetleri sudan çıkarttı.

Olay yerine gelen savcı tarafından incelenen cesetler sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşları 50-60 yaş arasında olduğu ve Suriye uyruklu oldukları bildirilen kadınların ölüm sebeplerinin belirlenmesi için kadınların cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
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