Tüyler ürperten olay! Guardiola'ya büyü yapıldı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dramatik bir şekilde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Manchester City kupanın dışında kaldı. Maç boyunca yakaladığı net şansları cömert bir şekilde harcayan İngilizler sahadan boynu bükük bir şekilde ayrıldı. Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi laneti yine devam etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi ağırladı. Manchester City, maçın 80. dakikasında 1-0 öndeyken, 90+6. dakikada skor tabelasında Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü vardı. Bu skorla birlikte karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 1 gol bulan Real Madrid, rakibini 3-1 yenerek finale yükseldi.

BENZEMA'DAN 15 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain'i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri son 3 turda da Santiago Bernabeu'da geri dönüşe imza attı. Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'te oynanacak.

YARI FİNALDEN SONRASI YOK

Büyük hedeflerle geldiği Manchester City'de rekor transferlere imza atan Pep Guardiola, dördüncü yılında da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalden öteye gidemedi. Daha final bile oynayamayan tecrübeli menajer hakkında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı.

"ŞAMAN BÜYÜSÜ ALTINDA"

Guardiola'nın Barcelona'da anlaşmazlık yaşayıp takımdan gönderdiği isim olan Yaya Toure'nin menajeri Dimitri Seluk, 2018 yılında yaptığı açıklamada Guardiola'nın Afrikalı şamanlar tarafından Şampiyonlar Ligi'ni bir daha kazanamama büyüsü altında olduğunu belirtmişti. Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası yeniden gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi maçlarında büyü yapıldığı iddia edilirken Guardiola'nın bu maçları kazanamaması için her şeyin yapıldığı aktarıldı.

"HAKLI OLUP OLMADIĞIMI ZAMAN GÖSTERİR"

Seluk o dönem "Guardiola'nın Yaya Toure'ye yaptıklarından dolayı eminim ki, birçok Afrikalı şaman onun bir daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek! Haklı olup olmadığımı zaman gösterir" şeklinde konuşmuştu.