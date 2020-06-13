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Gündem

Tüyler diken diken! Usta gazeteci Ali Karahasanoğlu’nun dilinden yürekleri titreten Ayasofya şiiri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Osman Yüksel Serdengeçti’nin Ayasofya’ya yazdığı şiiri seslendirdi. Tüyleri diken diken eden o anlar binleri ekran başına kilitledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:56:00 - 2020-06-13 14:01:03

Ayasofya Camii’nin özüne dönmesine sayılı günler kaldı. Bu toprakların İslam ile şereflendiğinin en büyük sembolü olan Fatih’in emaneti Ayasofya, yönetim biçimi olarak İslam’dan uzaklaşan idareciler tarafından müzeye çevrildikten sonra, tekrar ibadete açılmaya ilk kez bu denli yaklaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılması için harekete geçilirken, gözler 2 Temmuz’daki Danıştay kararına çevrildi.

Ayasofya tartışmaları devam ederken CHP gibi memleket muhalifleri her zamanki gibi takoz olma vazifelerini yerine getirmek için türlü hezeyanlarda bulundu.

Tüm bunlar yaşanırken, merhum Osman Yüksel Serdengeçti’nin Ayasofya için yayınladığı ve idam cezasının istenmesine neden olan şiir tekrar gündeme geldi. Merhum Süleyman Arif Emre, Serdengeçti’nin avukatlığını yapmış ve dava beraat kararıyla sonuçlanmıştı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ayasofya Camii tekrar gündemdeyken, Serdengeçti’nin idam cezası ile yargılanmasına sebep olan unutulmaz şiiri seslendirdi.

İslami hassasiyet taşıyan tüm kalplerde büyük bir heyecan uyandıran şiiri Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programında okuyan Karahasanoğlu, binleri ekran başına kilitledi.

 

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Yorumlar

Allah belasını versin

Ayasofyaya zincir vuran ş......sizler kim Hanki ........ Hanki yunanın evletları ortaya çıksın ......... Yermi acaba
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Putsavar

suni twitter gündemleriyle AYASOFYA meselesini örtbas etmek istiyorlar. AYASOFYA ACILACAK
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