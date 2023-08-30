Tuvalette uzun süre kalanlar dikkat! Tehlike büyük

Dünyada ilk olarak ABD’de 3Niasan 194 tarihinde kullanılan Türkiye’de ise 22 Şubat 1994’te baz istasyonlarının kurulması ile kullanılmaya başlayan cep telefonları artık hayatı kolaylaştıran yönleri ile değil oluşturduğu çeşitli sorun ve sıkıntılarla gündeme gelmeye başladı. Faydasından çok zararları konuşulmaya başlanan cep telefonlarının kontrollü kullanılmadığı durumlarda dijital bağımlılıktan duruş bozukluğuna kadar, pek çok sıkıntıya sebep olduğu belirtilirken Aydın’da başarılı çalışmaları ile tanınan ünlü cerrah Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, ‘cep telefonu ile tuvalete girmeyin’ uyarısı yaptı.

Özellikle alafranga tuvaleti kullanımının yaygınlaşmasının ardından tuvalette geçirilen sürenin uzamasından sonra sıklaşan hemoroit vakalarındaki artışın cep telefonu kullanımın yaygınlaşmasından sonra daha da arttığını kaydeden Doç. Dr. Yılmaz, ilginç bir uyarı yaptı. Yılmaz, “Maalesef cep telefonları pek çok kişi için hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Belki hayat şartları bunu gerektirdi ama bu durum artık ülkemizde bağımlılıktan öte bir hal almaya başladı. Maalesef pek çok kişi tuvalete bile cep telefonu ile girip an kısa sürede çıkması gereken yerde telefona dalıp gittiği için gereğinden çok fazla durmaya başladı. Bu durum da hayat kalitesini ciddi derecede olumsuz etkileyen hemoroit vakalarının artmasına neden oluyor” diyerek yaşlıların mecmua ile gençlerin de cep telefonu ile asla tuvalete girmemesini tavsiye etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyup mezun olduktan sonra aynı hastanede yıllarca hizmet veren, yaptığı organ nakilleri ve başarılı ameliyatlarla adını duyuran Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, “Türkiye’de kullanımı en hızlı alışılan teknolojik cihazların başında gelen cep telefonları artık iletişimden çok eğlence ve oyun aracı olarak kullanılmaya başladı. Son dönem yapılan bilimsel çalışmalar, tuvalette telefona bağlı gereğinden fazla oturup ıkınma hemoroid ve anal fissür gibi makat bölgesi hastalıklarını arttırdığını gösterdi. Bu nedenle yetişkinler kendi iradeleri ile bu uyarıya dikkate almasını çocukların ise dijital cihazlarla tuvalete girmesine müsaade edilmemesini tavsiye ediyoruz” dedi.