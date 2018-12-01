Tuvalete giderken belindeki silah ateş aldı, kalçasından yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto tamirhanesinde tuvalete doğru giderken belindeki silahın ateş aldığı öne sürülen Yasin Temur (42), kalçasından yaralandı.



Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İki kardeşin işlettiği oto tamirhanesine ziyarete gelen Yasin Temur, iddiaya göre, tuvalete giderken belindeki ruhsatlı tabancası ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Temur'un kalçasına isabet etti. İş yeri çalışanlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin Temur, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.