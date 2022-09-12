Tuvalet kağıdı kullanıyorsanız hapı yuttunuz! Hiç beklemeden çöpe atın

Her evin ihtiyaç listesinin başında, olmazsa olmazları arasında kuşkusuz tuvalet kağıdı yer alır. Bir çoğumuz ansızın bitecek korkusu ile tuvalet kağıdı bile stoklarız. Tuvaletin dışında zaman zaman burnumuzu sildiğimiz hatta ağzımızı dahi tuvalet kağıdı ile sildiğimiz olur. Peki gün içinde defalarca temas ettiğimiz tuvalet kağıdının içinde bizi gizli gizli zehirleyen bir çok kimyasal maddenin olduğunu biliyor muydunuz?

Tuvaletteki hijyenin baş kahramanı olarak yerini alan tuvalet kağıtlarının içinde neler olduğunu öğrenince siz de şok olacaksınız!

Bizim ülkemizde sıkça kullanılan tuvalet kağıdı ev, iş yeri, okul, alışveriş merkezleri, kafeler en fazla tüketilen ürünlerden biridir. Öyle ki çoğu insan, tuvalet kağıdının sağlığınız için tehlikeli olabileceği düşüncesini aklının ucundan bile geçirmez.

Tuvalet kağıdının içindeki gizli zehir

Tuvalet kağıdı bir hijyen ürünü olmasına rağmen, çoğu firma 'ticari sırlar' hakkına sığınarak içeriğini paylaşmıyor. Ancak tuvalet kağıdında yumuşak ve sert olması için tehlikeli bir kimyasal olan 'formaldehit' kullanılıyor. Formaldehit, özel bölgeleriniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olur.

Peki nasıl yumuşak ve mis gibi kokuyor!

Kokulu tuvalet kağıtları güzel kokuyor, evet. Ancak çekici parfümler alerjilerinizi tetikleyebilir ya da yeni bir alerji edinmenize sebep olabilir.

Firmalar tuvalet kağıdını adeta bir çiçek bahçesi gibi kokutmak için birçok yapay koku kullanıyor. Bu yapay kokular hem özel bölgeniz pH dengesi ile oynar hem de enfeksiyon kapmanıza yol açma tehlikesini barındırır. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

Zararları saymakla bitmiyor, kimse bunları bilmiyor

Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı kullanımı bilinçli bir seçim gibi görünebilir, ancak içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık ve rahmin işlevi için önemli olan östrojen hormonuna benzerdir.

Östrojeni taklit ettiği için, BPA üreme problemlerine yol açabilir. Hatta, tıp uzmanlarının bir aile kurmak isteyen kadınlara önerdiği ilk şey BPA'dan kaçınmalarıdır.

Tuvalet kağıdını özel bölgelerinizi temizlemek için kullansanız da, aradığınız temizlik yöntemi bu olmayabilir.

Tahrişe sebep olmasının yanı sıra tuvalet kağıdı ile silmek, pisliğe ait mikropları el ve tırnaklarınıza bulaşması demek oluyor. Taharet musluğu, temizlik için daha etkili bir yöntemken cildinizin de tahriş olmamasını sağlar.

İnsan yapımı en zehirli kimyasallarla dolu

Birçok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, hamuru beyazlatmak için klor bazlı kimyasallar kullanır. Bu kimyasallar, dioksin de dahil olmak üzere birçok toksik yan ürün oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona girer. Klorlu tuvalet kağıdı, tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furan içerir… Ağartma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan biridir.