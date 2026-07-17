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Spor
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Yeniakit Publisher
Yönetim'den alkışlanacak hareket: Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

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Yönetim'den alkışlanacak hareket: Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye özel bir mektup yazarak Arjantinli yıldıza veda maçı düzenlemek istediğini ifade etti.

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Foto - Yönetim'den alkışlanacak hareket: Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi için eşi benzeri görülmemiş bir vedaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Yönetim'den alkışlanacak hareket: Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi’nin Galatasaray'a veda etmesinin ardından kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen usta golcü için başkan Dursun Özbek harekete geçerek Icardi'nin menajerine mektup yazdı ve bu mektupta Icardi'ye veda maçı düzenlemek istediğini belirtti. Yıldız oyuncunun şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği ancak teklifi kabul etmesinin beklendiği dile getirildi.

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Foto - Yönetim'den alkışlanacak hareket: Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana tüm kulvarlarda 134 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, bu maçlarda rakip ağları 77 kez sarstı.

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