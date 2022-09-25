Tuvalet fayans temizliği: Kararan, sararan fayans araları nasıl temizlenir? Kararmış derz araları nasıl beyazlatılır?

Zamanla sararan ve kirlenen fayans araları, temizlendiğinde ilk günkü yeniliğe kavuşur. Bu yeniliği sağlamak için çeşitli kimyasal deterjanlar olduğu gibi evdeki malzemeler de işinize yarayacaktır. Sağlığınıza ve fayanslara zarar vermeden kolayca deneyebileceğiniz temizliğin sırrını paylaşıyoruz.

Derz dolgusunun temizliği konusunda dilerseniz çamaşır suyu da kullanabilirsiniz. Su ile seyreltilmiş durumda yer alan çamaşır suyu, sprey kullanılarak fayans aralarına sıkılabilmektedir. Daha sonra sert bir fırça kullanılarak fayans aralarında yer alan kirleri çıkarabilirsiniz.

Kirlenmiş durumda yer alan fayans aralarını temizlemek için derz temizleyici spreylerden yararlanabilirsiniz. Yapı marketleri içerisinde satılmaya devam eden bu ürünler, fayans aralarına kolayca uygulanabilmektedir.

Kimyasal Kullanmadan Temizleme

Kimyasal madde kullanmaya gerek kalmadan fayans aralarını kolayca temizleyebilirsiniz. Derz dolgularını tamamen bezle ıslattıktan hemen sonra üzerine bir miktar kabartma tozu kullanarak yine sert bir fırça ile temizleyebilirsiniz. Bu uygulama ile fayans araları tertemiz olacaktır.

Fayans aralarına kabartma tozu kullandıktan hemen sonra üzerine sprey ile sirke uygulaması temizlik konusunda etkili uygulamalar arasında yer almaktadır. Kabartma tozunun üzerine spreyi kullandıktan sonra etkileşime girmeye başlamaktadır. Daha sonra bir bez kullanılarak fayans aralarını silerek kısa süre içerisinde temizleyebilirsiniz.

Fayans aralarında yer alan kirlenme az olması durumunda buhar makineleri ile kolay bir şekilde bu bölgeyi hemen sizde temizleyebilirsiniz.

Fayans aralarında yer alan derz dolgularının çok kirli olmasa da dolgu üzerinde sararma olması durumunda, uygun renkte yer alan derz kalemi ile kolayca sizde boyayabilirsiniz. Bununla beraber fayans aralarını kolay temizlemek için derz dolguları silinmektedir.

Kararmış derz araları nasıl beyazlatılır?

Derz araları çok kararmışsa sirke, karbonat ve limon suyunu karıştırarak fayans aralarında bir süre bekletmeyi deneyin. Bu karışıma cüzi miktarda maden suyu da ekleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra diş macunu, limon tuzu, bulaşık deterjanı ve oksijenli su da derz temizliğinde kullanılan yöntemler arasındadır.

Fayans Araları Nasıl Temizlenir? Pratik yöntemler

Sirke & Tuz Karışımı

Karbonat & Sirke Karışımı

Beyaz Sirkeli Su

Limon Suyu

Diş Macunu

Sirke & Tuz Karışımı ile Kararan, sararan fayans araları tertemiz olacak

Malzemeler:

2 bardak elma sirkesi

1 fincan tuz

Uygulama:

Kararmış ve sararmış fayans aralarını temizlemenin en doğal yolu, mutfaktaki tuzu ve elma sirkesini kullanmak oluyor.

Kirli fayans araları nasıl temizlenir diyorsanız her türlü temizlik için önerilen sirkeden yararlanabilirsiniz.

Yemeklerde kullanılan elma sirkesi ve tuz şimdi de fayansları temizlemek için gündemde.

2 bardak elma sirkesi içinde 1 fincan tuzu eritin. Bunu büyük bir kap içinde deneyebilirsiniz.

Daha sonra eski bir diş fırçası kullanarak bu suyu alın.

Diş fırçası ile derzlere bu suyu dökün.

Tüm fayans aralarına sirke ve tuzlu suyu dökerek 5 dakika kadar bekleyin.

Daha sonra ilk dökülen yerden başlayarak tüm fayans çizgilerini diş fırçası ile ovalayın.

Tuzun ve sirkenin etkisi ile fayans araları tertemiz bir sonuç verecektir.

Bu yöntemi evdeki tüm fayanslar için deneyebilirsiniz.

Doğal maddeler olduğu için zemine zarar vermeyecektir.

Özellikle kirlerin yüzeye yayıldığı, küflü fayans araları nasıl temizlenir diyorsanız sirke ve tuz imdadınıza yetişecektir.

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Karbonat & Sirke Karışımı ile Kararmış derz araları nasıl beyazlatın

Malzemeler:

1 su bardağı karbonat

1 su bardağı sirke

Uygulama:

Fayans arası nasıl temizlenir sorusunun cevabını ararken karşınıza mutlaka temizlik konusunda güçlü etkisiyle karbonat da çıkacaktır.

Banyo, mutfak ya da balkon fayanslarını temizlemek için listedeki iki malzemeyi karıştırın.

Fayans aralarına bu karışımı dökerek yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin.

Derze döküldüğü anda kabarcıklar oluşturan bu doğal deterjan, fayans aralarındaki kirleri temizleyecektir.

Bekleme süresi geçtiğinde bir fırça yardımı ile güçlü şekilde derzleri temizleyin.

Ardından soğuk su ile zemini yıkayın ve yeniliğin keyfini çıkarın.

Bu doğal önerimizi zaman zaman denemeyi ihmal etmeyin.

Kararan fayans araları nasıl temizlenir diye merak edenlerin de memnun kalabileceği bu yöntem sayesinde mutfaklar ve banyolar eski ışıltısına kavuşacak!

Beyaz Sirkeli Su ile doğal temizlik

Malzemeler:

1 fincan beyaz sirke

Yarım fincan içme suyu

Uygulama:

Beyaz sirke ile fayans araları bembeyaz olacak. Öncelikle iki malzemeyi bir kap içinde güzelce karıştırın.

Fayans arasına bu karışımı dikkatli şekilde dökerek kirlerin çözülmesini bekleyin.

15 dakika kadar bekledikten sonra derzlerdeki sarı renk ve kirler temizlenmiş olacak.

Size düşen sadece bir fırça yardımı ile kirlerin kolayca ayrılmasını sağlamak.

Temizliğin son evresinde soğuk su ile durulayın ve fayansların yenilendiğine şahit olun.

Beyaz sirkenin gücü ile fayans ve fayans araları daha parlak görünecek.

Fayans arası temizleme aparatı kullanarak girintili alanları daha kolay temizleyebilirsiniz.

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Diş Macunu ile temizlik

Malzemeler:

Kullandığınız diş macunu

Eski bir diş fırçası

Uygulama:

Fayans araları neyle temizlenir diye araştırma yaparken karşınıza diş macunu çıkması sizi şaşırtabilir, macunların içindeki malzemeler kirli yüzeyleri temizlemede etkilidir.

Zaman içinde eskimeye yüz tutan ve kirlenen fayansları diş macunu ile temizleyebilirsiniz.

Özellikle de fayans aralarında oluşan siyah leke ve sararmalar, diş macunu ile giderilebilir.

Kullanılmış, eski bir diş macununu, temizlemek istediğiniz derzlere sıkın ve 15 dakika kadar zeminde kalmasını sağlayın.

15 dakika sonra eski bir diş fırçası ile bu boşlukları fırçalayın.

Diş macununun içinde yer alan temizleyici maddeler, fayans aralarındaki leke ve kirleri yok edecek kadar etkilidir.

Banyo ve mutfak fayanslarındaki kötü görünümü diş macunu ile yok edebilirsiniz.

Özellikle sararan fayans araları nasıl temizlenir diye kara kara düşünmeye başladıysanız beyazlatıcı etkili diş macunlarını deneyebilirsiniz.

Limon Suyu ile temizleme

Malzemeler:

1 bardak limon suyu

Sprey şişe

Uygulama:

1 bardak taze sıkılmış limon suyunu biraz ısıtın ve sprey şişe içine aktarın.

Sprey şişe içindeki limon suyunu, fayans aralarındaki boşluğa sıkarak 10 dakika kadar bekleyin.

Fayans araları temizliği için limon kullanmayı deneyecekseniz temizlik sonrası bol su ile durulamayı geciktirmemelisiniz çünkü limon suyu hafif izler kalmasına neden olabilir.

Limonun yapısındaki asidik maddeler sayesinde, fayans aralarındaki yağ ve kir kolayca temizlenecektir.

Eğer mutfak fayansı için deniyorsanız; nemli bir bez ile durulama işlemini yapabilirsiniz.

Banyo ve balkon için soğuk su ile limon suyunu akıtmanız önerilir.

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