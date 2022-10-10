Tütünde 120 bin ton rekolte beklentisi

Birçok yabancı şirketle yeni sözleşme yaptıklarını ifade eden Solgun, üreticilerin daha çok kazanmaları için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Solgun, daha fazla ihracat yapacaklarını ve ithalatı azaltacaklarını aktardı. Solgun, “Bu yıl ülkemizde 120 bin ton tütün üretimi hedefliyoruz. Geçen yıl 80 bin ton tütün elde etmiştik. Yağışlardan dolayı bu sene verimli geçti. Geçen yıl 48 ülkeye 53 bin ton tütün gönderdik, bu sene hedefimiz 60 bin ton. Bugüne kadar çok güzel ve sağlıklı bir şekilde kırımlarımızı yaptık. Birçok ilimizde tütün alımlarımız başlayacak. Temennimiz ithalatı azaltmak” şeklinde konuştu.

Solgun, tütün hasadın verimli bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Muş’ta ‘Virjinya tütünü’ yetiştirmek için deneme üretim yaptıklarını hatırlatan Solgun, “Çok güzel verim elde ettik. ABD’ye bu yıl Muş, Bitlis ve Batman’dan ‘Virjinya tütünü’ ihraç edeceğiz” dedi.