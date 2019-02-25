Tütüncüler derneğinden çağrı: Sigaraya erişim yaşı 21’e yükseltilsin

İsmail Uğur Ankara

Toplum sağlığı için en yaygın tehdit olarak görülen sigara kullanımına ilişkin tütün üreticileri derneği, sigaraya erişim yaşının 21’e çıkarılması çağrısında bulundu. Yeni Akit’e konuşan Sigara Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, sigara kullanımı nedeniyle her yıl on binlerce insanımızın hayatını yitirdiğine dikkat çekerek, “Hem vatandaşımız sağlığından oluyor hem de kaçak tütün ürünleri nedeniyle devletimiz vergi kaybına uğruyor. Sigaraya erişim yaşı 21’e çıkarılırsa, gençlerin sağlığı konusunda devletimiz daha koruyucu bir adım atmış olur” dedi.

Sigara vergileri sağlık ve eğitime harcanmalı

Türkiye’de yılda 6 milyar paket sigara tüketildiğini belirten Ersöz, her paketten alınacak 1 TL’lik vergi ile yılda 6 milyar TL tutarında bir kaynak sağlanacağını söyledi. Ersöz, “Bu 6 milyarlık kaynak sağlık ve eğitim sektörüne fon olarak ayrılmalı. Madem sigara gibi zararlı bir alışkanlığı toplum hayatından tamamen çıkarmak mümkün olmuyor, vergi olarak toplanan para hiç olmazsa sigaranın yol açtığı toplumsal zararların azaltılmasında kullanılabilir. Alkol ve sigaradan kesilen ÖTV’den sağlık ve eğitim fonu kurulmalı” dedi.

Sigara ve alkol kullanma yaşının 21’e çıkarılması gerektiğini savunan Ersöz, “Ayrıca sigara içilen ve alkol alınan mekanlara girme yaşının da yükseltilmesi gerekiyor. Ailesiyle de olsa 21 yaş altındaki gençlerimizin alkollü mekanlara girişi yasaklanmalı. Alkollü mekanlarda büyüklerle beraber bulunan gençlerimiz için özendirici bir etki yapıyor. ÖTV oranının yüksek olması kaçak ve kontrolsüz kullanıma yol açıyor. Devletimiz bu konuda tüm sektörü kontrol ve denetim altında tutacak bir sistem kurmalıdır. Bir taraftan zararlı alışkanlıklarla mücadele daha etkin hale getirilirken bir taraftan da kaçak kullanımın azaltılması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Kaçak nargile tütünü 295 milyon TL vergi kaybettiriyor

2018 verilerine göre; Türkiye’de satılan nargile tütününde kaçak oranının yüzde 95’leri bulduğunu dile getiren Ersöz, şöyle devam etti: “Yılda yaklaşık 9 bin ton civarında nargile tütünü satılıyor. TAPDK verilerine göre kayıtlı nargile kafelerin sayısı bin civarında. Kayıt dışı kafelerin sayısının ise 6 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kayıt dışı kafelerin oranı dikkate alındığında nargile tütününün yüzde 90’ının kaçak olarak yurda girdiği anlaşılıyor. Yerli üretim nargile tütünü üzerindeki yüksek ÖTV nedeniyle kaçak getirilen tütünlerden devletin vergi kaybının 295 milyon TL olduğunu hesaplıyoruz. Burada sıkı bir denetimle yurt içi kullanımı azaltmaya çalışırken, kaçakla mücadele ederek devletin vergi kaybının da önlenmesi lazım.”