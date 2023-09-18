Tutuklanan psikaytr ve Gümüşel Hoca’nın başına gelenler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çocuklara yüksek doz ilaç verip ailelerini suçlamaya teşvik eden FETÖ'cü doktor ve kızının açıklamaları nedeniyle tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel hocaya değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İstanbul Sözleşmesi, hatta ondan da birkaç yıl öncesinden itibaren..

Türk toplumunda çok çok istisnai karşılaşacağımız..

Aile içinde, evlilik haram olan bireyler arasında ilişki, taciz iddiaları yaygın şekilde dillendirildi.

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Sonrasında, şurada küçük yaşta çocuğa tecavüz, burada dindar birisinin talebesine tacizi gibi, dinimizde asla hoş görülmeyen, dünyada da ahirette de çok büyük cezaya muhatap olunmasını gerektiren suçların yaygınlaştığı yönünde olaylar anlatılmaya başlandı..

“Bu olaylar hiç yoktur, sayısı sıfırdır” demiyorum..

Ama küçük bir camiye gelen 6-7 yaşındaki kız çocuğuna, diğer öğrenciler de var iken, tacizde bulunulduğuna dair nice iftiralarla ilgili dosyaları, satır satır okudum..

İnanmadım. İnanamadım..

Her birisinde, suçlanan kişi ile, suçlayan kişi arasında bir takışma, bir ihtilaf.

Sonrasında bu yönde bir isnat..

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