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Medya Tutmayın küçük enişteyi! Hüseyin Baş, o konuda babasını aratmıyor
Medya

Tutmayın küçük enişteyi! Hüseyin Baş, o konuda babasını aratmıyor

Genel başkanlığın babadan oğula geçtiği Bağımsız Türkiye Partisi, ekonomi konusunda kuru sıkı sallamaya devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da bu konuda tıpkı babası Haydar Baş gibi yüksekten uçuyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:00:00 -
Tutmayın küçük enişteyi! Hüseyin Baş, o konuda babasını aratmıyor

Genel başkanlığın babadan oğula geçtiği Bağımsız Türkiye Partisi, ekonomi konusunda kuru sıkı sallamaya devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da bu konuda tıpkı babası Haydar Baş gibi yüksekten uçuyor.

Hüseyin Baş'ın ekonomiyle ilgili engin görüşlerini(!) okuyucularıyla paylaşan Yeni Mesaj gazetesi yazarı Murat Çabas, Baş'ın sözlerini aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Vatandaşların (...) gelir darlığı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'a soruldu. BTP lideri şu dikkat çeken değerlendirmeyi yaptı:

"An itibariyle baktığımızda pazar ortada, raflar ortada, buzdolabını dolduramıyoruz. 8 bin 500 liraya İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ev kirası yok. Şu anda İstanbul'a tayini çıkmış, Ankara'ya tayini çıkmış memurlar, öğretmen olsun, polis olsun, devlet görevlileri, ailelerini Anadolu'da bırakıyor ve büyük şehirlerde iki üç arkadaş birleşiyorlar bir tane ev tutuyorlar, o evde durmaya çalışıyorlar. Memurun durumu bu, asgari ücretliyi siz hesap edin. Bu rakamlar şu anda Türkiye'de geçinilebilecek rakamlar değil. Özellikle Büyük şehirlerde mümkün değil. Böyle bir problemle karşı karşıyayız, alım gücümüz düştü."

BTP lideri Baş, seçim öncesi ekonomide estirilmek istenen tozpembe tablo konusunda da uyarıyor: "Üstü güzel görünen bir psikolojide bizi seçime götürecekler ama arkası fecaat, arkası problem, arkası tehlike… Türkiye'de ekonomi bu hükümetle düzelmez. Türkiye'de ekonomi bu hükümet ile bir yere gidecek olsaydı 20 yılda giderdi. Bir 20 yıl daha versem, bırak 20 yılı 200 yıl versem bundan iyisi olmayacak. Yani en iyi ihtimalle bu olacak ki, bu çok kötü bir tablo. O yüzden ekonomik yalancı baharlara aldanmayalım. Kararlarımızı etkilemesine izin vermeyelim." "

 

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Yorumlar

zeyd çölmekci

sayın baş çok doğru söylüyor yalanmış siyasetten bıktık

Dallı

ALLAH KORUSUN.TÜRKİYEYİ Bİ ELİNZE GEÇRENİZ DEĞİŞMEZ PARTİ BAŞKANI GİBİ 20 YILDAN DA ÖTE ÖLÜME KADAR SÜRER İKTİRAR.
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