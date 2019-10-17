Tutmanik nedir? Tutmanik nasıl yapılır?
Tutmanik Balkanlara özgü bir çeşit ekmektir. Son derece lezzetli olan bu ekmeği birkaç malzeme ile evinizde kolayca hazırlamanız mümkün. İşte, “Tutmanik nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…17 Ekim 2019 Perşembe 08:32
Tutmanik Balkanlara özgü bir çeşit ekmektir. Son derece lezzetli olan bu ekmeği birkaç malzeme ile evinizde kolayca hazırlamanız mümkün. İşte, “Tutmanik nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Tutmanik nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 paket yaş maya
- 2 su bardağı su
- 1 su bardağı süt
- 100 gram tereyağı
- 1 bardak sıvıyağ
- Aldığı kadar un
- Tuz
İç malzeme;
- Peynir
Derin bir karıştırma kabının içerisine hamur malzemelerinin hepsini alın.
Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.
Hamur kıvam aldığında üzerini örtüp mayalanması için bekleyin.
Yarım saatin ardından tereyağı eritin.
Hamuru tezgaha alın ve tereyağı sürerek açın.
Hamurun ortasına peynir yayın.
Hamurun üzerini kapatın.
Ardından hamuru yağladığınız tepsiye yerleştirin ve elinizde çeke çeke tepsinin formunu hamura verin.
1 saat kadar hamurun tepside mayalanması için bekleyin.
Ardından önceden ısıtılmış fırına tepsiyi sürün.
Tutmanik kızarınca pişmiş demektir.
Şimdiden afiyet olsun.
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