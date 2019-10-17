Tutmanik nedir? Tutmanik nasıl yapılır? Tutmanik Balkanlara özgü bir çeşit ekmektir. Son derece lezzetli olan bu ekmeği birkaç malzeme ile evinizde kolayca hazırlamanız mümkün. İşte, “Tutmanik nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Tutmanik Balkanlara özgü bir çeşit ekmektir. Son derece lezzetli olan bu ekmeği birkaç malzeme ile evinizde kolayca hazırlamanız mümkün. İşte, “Tutmanik nasıl yapılır?” sorusunun cevabı… Tutmanik nasıl yapılır? Malzemeler: 1 paket yaş maya

2 su bardağı su

1 su bardağı süt

100 gram tereyağı

1 bardak sıvıyağ

Aldığı kadar un

Tuz İç malzeme; Peynir Derin bir karıştırma kabının içerisine hamur malzemelerinin hepsini alın. Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur kıvam aldığında üzerini örtüp mayalanması için bekleyin. Yarım saatin ardından tereyağı eritin. Hamuru tezgaha alın ve tereyağı sürerek açın. Hamurun ortasına peynir yayın. Hamurun üzerini kapatın. Ardından hamuru yağladığınız tepsiye yerleştirin ve elinizde çeke çeke tepsinin formunu hamura verin. 1 saat kadar hamurun tepside mayalanması için bekleyin. Ardından önceden ısıtılmış fırına tepsiyi sürün. Tutmanik kızarınca pişmiş demektir. Şimdiden afiyet olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.