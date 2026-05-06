Her gece farklı saatte uyuyanlara uyarı: Kalp riski iki kat artıyor

Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi araştırmacıları, düzensiz uyku saatlerinin kalp sağlığı üzerindeki etkisini inceledi. Araştırma, özellikle sürekli değişen uyku saatlerinin uzun vadede ciddi kalp sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.

EN BÜYÜK RİSK DÜZENSİZ UYKU SAATLERİNDE GÖRÜLDÜ

Araştırmaya göre her gece farklı saatlerde yatağa gitmek, kalp sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Özellikle geceleri 8 saatten az uyuyan ve uyku saatleri sürekli değişen kişilerde, ciddi kalp rahatsızlığı riskinin yaklaşık iki kat arttığı tespit edildi.

Araştırmada, düzensiz kalkış saatlerinin ise aynı seviyede güçlü bir etki göstermediği belirtildi.

Çalışmada yer alan Oulu Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı Laura Nauha, "Uyku düzenindeki değişikliklerin kalp sağlığıyla bağlantılı olduğu daha önce biliniyordu ancak ilk kez yatış saati, uyanma saati ve uyku süresinin ortası ayrı ayrı incelendi" dedi.

GÜNLÜK RUTİN KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Araştırmacılar, özellikle yatış saatinin düzenli olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Laura Nauha, "Bulgularımız özellikle düzenli uyku saatlerinin kalp sağlığı için önemli olabileceğini gösteriyor. Bu durum günlük yaşam ritminin ne kadar değiştiğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma kapsamında binlerce kişinin uyku alışkanlıkları yıllar boyunca takip edildi. Sonuçlar, günlük rutinin uzun vadede kalp sağlığı üzerinde doğrudan etkili olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, düzenli uyku saatlerinin çoğu insanın değiştirebileceği basit ama önemli alışkanlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Araştırma, 1966 yılında Kuzey Finlandiya’da doğan 3 bin 231 kişiyi takip etti. Katılımcıların uyku alışkanlıkları 46 yaşında bir haftalık süreç boyunca izlendi ve sağlık durumları 10 yıldan uzun süre sağlık kayıtları üzerinden takip edildi.