Tutmaç çorbası hangi ile aittir? Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Tutmaç çorbası nedir? Tutmaçın en önemli özellikği terbiyesidir. Tencereye 5-6 su bardağı su koyularak kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine tuz, haşlanmış nohut, haşlanmış yeşil mercimek ve erişteler eklenir. Erişteler pişene kadar çorba kaynatılır. Ayrı bir yerde terbiye malzemeleri çırpılır.

Tutmaç çorbası hangi ile ait bir yemektir?

Tutmaç çorbası geçmişi Selçuklulara dayanan çok eski lezzetlerden birisi. Erişte, yeşil mercimek ve yoğurtla yapılan adı "Tutma-aç"tan gelen çorbanın tarifi yörelere göre farklılık gösterir. Aşağıdaki tarif Bingöl yöresine ait.

Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

– 1 lt su

– Yarım bardak nohut (Haşlanmış)

– Yarım bardak erişte

– Yarım bardak yeşil mercimek (Az haşlanmış)

– 1 soğan

– Kuru nane

– Tuz

– Karabiber

– Zeytinyağı

Terbiyesi için;

– 1 kaşık un

– 1 yumurta sarısı

– 1,5 bardak süzme yoğurt

Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine sırasıyla nohudu, mercimeği ve erişteyi ekleyin. Erişteler pişene kadar kaynatmaya devam edin. Bir başka kâsenin içinde terbiyesini hazırlamak için yumurta sarısını, unu ve yoğurdu tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp yavaşça ve karıştırarak terbiyenin içine dökün. Eğer yeterli sıcaklığa ulaşmadıysa birkaç kez daha tekrarlayın ve daha sonra terbiyeyi kaynayan suyun içine dökün. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra kapatın. Nane ile sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun.