TÜSEB Başkanlığına atanan Prof. Dr. Erhan Akdoğan görevine başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) atanan Prof. Dr. Erhan Akdoğan, başkanlık görevini devraldı.

TÜSEB'den yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreni başkanlığın Koşuyolu'ndaki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törende davetlilere hitap eden Akdoğan, insanın sevgi üzerine kurulan kainatın en kıymetli varlığı olduğunu dile getirdi.

Akdoğan, bu nedenle insan için yapılan her iyi şeyin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Sağlık alanı, insan için yapılan iyi şeylerin en önde gelenlerinden biridir. Bildiğiniz üzere, TÜSEB sağlık alanına yönelik her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmaları yapmak ve desteklemek amacı ile kurulmuş bir kurumdur. Çağımızda artık Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sağlıkta her zamankinden fazla yer alıyor ve bu araştırmalara fazlasıyla gereksinim duyuluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin birikimiyle bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları el birliği ile daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini ifade eden Akdoğan, TÜSEB'i dünyanın önemli kurumları arasında görmek istediklerini söyledi.

Akdoğan, alanlarında dünya liderleri arasına girmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ekibimizle bu amaç doğrultusunda gece gündüz gayret sarf edeceğiz. Bundan önce kuruma hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte bilgi ve tecrübesi ile büyük katkı sunan değerli bilim insanı pek muhterem Prof. Dr. İlhan Satman hocama özellikle teşekkür ediyorum. Zaten yola beraber devam ettiğimizden kendisinin engin ve derin tecrübelerinden istifade edeceğiz. Bundan sonra da 'İnsan Sağlığı İçin Bilim ve Teknoloji' düsturu ile TÜSEB'e yeni bir ivme ve enerji kazandırmak için bilim insanlarımız ile daha da yakın çalışmaya gayret edeceğiz. Vizyonumuzu sürdürülebilirlik ve ülkemizin sağlık alanındaki stratejik ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyeceğiz. Bu görevi bizlere tevdi eden Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

- Prof. Dr. Akdoğan

TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Erhan Akdoğan, 1999'da Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans ve doktora eğitimini, araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Marmara Üniversitesinde tamamlayan Akdoğan, doktora çalışmaları esnasında Rehabilitasyon Robotlarının Tasarımı, Üretimi ve Yapay Zeka tabanlı kontrolü üzerine çalıştı.

Akdoğan, 2008-2009'da Japonya Hiroshima Üniversitesinde Biyolojik Sistemler Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmalar için bulunurken, 2010'da öğretim üyesi olarak Yıldız Teknik Üniversitesinde göreve başladı.

Kurduğu Biyomekatronik Araştırma Laboratuvarı'nda medikal mekatronik alanında birçok araştırma projesi, bilimsel yayın, lisans ve lisansüstü seviyede tez danışmanlığı yapan Akdoğan, ayrıca birçok patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri aldı.

Akdoğan, Temmuz 2020'de Yıldız Teknik Üniversitesinde medikal teknolojiler, robotik ve yapay zeka odaklı olarak faaliyet göstermek üzere hayata geçirilen Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğünü üstlendi.

Akdoğan ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş'de Sağlık Teknolojileri dikeyinde yürütülen çalışmaların danışmanlığını yaparak birçok girişimin hayata geçmesini sağladı.

Devir teslim törenine TÜSEB Başkanlığına vekalet eden TÜHKE Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman, TÜSEB Genel Sekreterliğine vekalet eden TÜSPE Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ve TÜSEB Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Kazım Yalçın Arğa katıldı.