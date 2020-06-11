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Kültür - Sanat

Tuşbalı öğrenciler Van’ı ‘Akdamar Adası Efsanesi’yle tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “81 İlin Şehir Efsanesi” adlı etwinning projesine Van’ı temsilen Tuşba ilçesindeki TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi öğrencileri “Akdamar Adası Efsanesi” ile katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:59:12 -
Tuşbalı öğrenciler Van’ı ‘Akdamar Adası Efsanesi’yle tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “81 İlin Şehir Efsanesi” adlı etwinning projesine Van’ı temsilen Tuşba ilçesindeki TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi öğrencileri “Akdamar Adası Efsanesi” ile katıldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, “Türkiye’mizin 81 ilinden anaokulundan liseye birçok okulun yer aldığı ‘81 İlin Şehir Efsanesi’ adlı etwinning projesine Van ilimizi temsilen Tuşba ilçemize bağlı Tuşba TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi olarak ‘Akdamar Adası Efsanesi’ ile katıldık. Bu projeyle öğrencilerimiz, kültürel değerlerimizi keşfederek şehrimizde anlatılan efsaneler hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrendikleri efsaneyi dramatize ederek tiyatral yetenekleri gelişti. Bununla birlikte grup çalışmasında aktif çalışmayı öğrenip sorumluluk duyguları da pekişti. Proje kapsamında Van ilimize ait ‘Akdamar Adası Efsanesi’ ile ilgili drama çekimi Van Devlet Tiyatrosu prova sahnesinde yapıldı. Ardından efsanelerin yazıldığı ilimize ait puzzle parçası Konya’daki proje kurucusu okula sergilenmek üzere geri gönderildi. Öğrencilerimiz belirlenen uygun tarih ve saatte yapılan webinar ile diğer ildeki proje ortağı arkadaşlarıyla da tanışma fırsatı yakalamış ve yeni dostluklara adım da atmış oldular” ifadelerini kullandı.

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