  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

Van merkez Tuşba Belediyesi, ilçede tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için daha hızlı, güvenilir ve etkin olan ‘karekod’ uygulaması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:42:47 -
Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

Van merkez Tuşba Belediyesi, ilçede tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için daha hızlı, güvenilir ve etkin olan ‘karekod’ uygulaması başlattı.


Tuşba Belediyesi, yardımlarını insan onuruna yakışan ve daha hızlı olduğu kadar daha güvenilir ve dünya üzerinde etkin olan ‘karekod’ uygulaması ile yapıyor. İlçede daha önce tespit edilen maddi durumu iyi olmayan vatandaşların gıda, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılanabilmeleri için ‘karekod’ gönderiyor. Toplam bin aileye gönderilen şifre ile vatandaşların anlaşmalı marketlere giderek 200 TL değerinde alışveriş yapabildiğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Önceki yıllarda Ramazan ayında iftar çadırı kuruyordu. Geçen yılda maddi durumu iyi olmayan ailelerimize kuru gıda desteğinde bulunduk. Bu yıl ise yeni yeni uygulanmakta olan ‘karekod’ uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımız insan onuruna yakışır bir şekilde anlaşmalı işyerlerinde alışverişini yaptıktan sonra kasaya giderek telefonuna gelen şifreyi okutarak ödemesini yapacak” dedi.


Sosyal yardımları teknolojik imkanlarla Tuşba’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını da dile getiren Başkan Akman, “Devletimizin imkanlarını vatandaşımıza bu en üst teknolojiyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi biz de millet olarak zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde değerli Tuşbalı hemşerilerimize imkanlarımız ölçüsünde küçük bir yardımımız dokunsun istedik. Bu amaçla insan onuruna yakışan ve daha hızlı olduğu kadar daha güvenilir ve dünya üzerinde etkin olan ‘karekod’ uygulaması ile vatandaşlarımıza gönderdiğimiz şifre ile alışverişini yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı