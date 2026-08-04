Saç beyazlamasına karşı B-12 besleyici, dengeli tarif... Dikkat: 5 dakikada yapacak, beyaz saç artık kalmayacak
Saçların erken yaşta beyazlaması genetik faktörler, yaşlanma süreci, sigara kullanımı, tiroit sorunları ve bazı vitamin-mineral eksiklikleriyle ilişkili olabiliyor. Saçları yeniden eski rengine döndüren mucize bir besin bulunmasa da B12 vitamini, demir, bakır ve folat içeren dengeli tarifler saç köklerinin ve pigment üretiminin desteklenmesine yardımcı olabilir. İşte büyük bir başarı yapan o mucize tarif..