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TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj olanağı tanınacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde teknolojinin yerli ve milli olması yönünde yaptığı yatırımlara devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesinde açılan Yapay Zeka Mühendisliği bölümü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre, bölüme alınacak en başarılı 15 öğrenci TUSAŞ'ta staj yapacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Özellikle savunma ve güvenlik alanında gelişen teknolojilerin olmazsa olmazı yapay zekaya yönelik yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz yatırımlar en başta ülkemiz için sonrasında ise şirketimiz için büyük önem taşıyor. Projelerimizin sürdürülebilirliği, tamamıyla yerli ve milli unsurlardan oluşması yapay zeka gibi üst teknoloji yatırımlarıyla tamamlanacak. Özellikle yapay zeka ile ilgili yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. Türkiye'nin öncü havacılık ve uzay şirketi olarak, ülkemizin gelecek yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
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