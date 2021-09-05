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Ekonomi TUSAŞ’tan iki yeni iş birliği sözleşmesi
Ekonomi

TUSAŞ’tan iki yeni iş birliği sözleşmesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Spirit AeroSystems ile iki sözleşme daha imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 14:15:00 -
TUSAŞ’tan iki yeni iş birliği sözleşmesi

İmzalanan sözleşmelerle şirket, Boeing’in yeni nesil hava platformu 737 Max-8 için Kısım 48-”Tail Feather” ve 737, 767, 777 ve 787 uçaklarında kullanılacak 400’den fazla alt montaj bileşeninin üretimini ve teslimatını gerçekleştirecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye’de havacılık sektörü alanında yerli ve milli projeler üretmeye devam ederken, dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Kotil, “Spirit AeroSystems ile Boeing B737 MAX-8 Kısım 48-Kuyruk ve diğer çeşitli alt montaj iş paketlerini içeren anlaşmadan memnuniyet duyduk. İş birliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı ve Spirit AeroSystems yetkililerini tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

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