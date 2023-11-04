TUSAŞ'tan adım! Anlaşma sonrası Nijerya’ya T129 ATAK Taarruz Helikopteri teslimatı

TUSAŞ, Nijerya’ya yönelik ilk parti T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatını gerçekleştirdi. Helikopterler, iki gün önce teslim edildi.

Nijerya, geçtiğimiz dönemde TUSAŞ’a 6 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri siparişi vermişti. TUSAŞ, 2 gün önce Nijerya’ya yönelik 2 adetlik ilk parti T129 ATAK teslimatını gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye, Filipinler’in ardından Nijerya’ya da T129 ATAK ihracatını fiili olarak gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan Nijerya’ya yönelik 2 adetlik ikinci parti T129 ATAK teslimatının, 2024 yılının ikinci çeyreği içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Nijerya’nın, 6 adetlik mevcut T129 ATAK siparişi sayısını yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ATAK helikopteri, sınıfının en iyi taarruz helikopteri olarak dünyada kabul görmüş durumda.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

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savunmasanayist'e göre: Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.