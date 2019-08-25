TUSAŞ mühendis arıyor
Kompozit üretim tesisi için ekip oluşturan TUSAŞ, farklı alanlarda çalışmak üzere mühendis arıyor.25 Ağustos 2019 Pazar 11:17
Havacılık ve uzay şirketi TUSAŞ, Türkiye’nin en büyük, dünyanın 4’üncü büyük kompozit üretim tesisi için mühendis ekibi oluşturuyor. Kahramankazan’da 95 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesiste makine, metalurji ve malzeme, havacılık ile uzay mühendisleri istihdam edilecek. Önemli projelerin geliştirileceği tesisin dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılaması hedefleniyor.
YORUM YAZ