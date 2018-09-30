TUSAF’tan 5 milyon ton un sözü

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un fiyatları üzerinden yapılan spekülasyonlara izin vermeyeceklerini söyledi. Karadeniz Un Sanayicileri Derneği’nin (KUSAD) Samsun’da düzenlediği etkinlikte konuşan Ulusoy, federasyon olarak çuvalı 95 liradan 5 milyon ton un temin etme sözü verdi. Türk Gıda Kodeksi Ekmeklik Buğday Unu tebliğinde yer alan kalitelere sahip en uygun fiyatlı unların, 80-85 TL/çuval peşin fiyatlarla fabrika teslimi alınıp satıldığını söyleyen Ulusoy, Ankara Halk Ekmek ihalesinin 80 TL/çuval fiyat ile sonuçlandığını da dile getirdi.