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Yaşam Turuncudan kırmızıya dönen iller hangileri?
Yaşam

Turuncudan kırmızıya dönen iller hangileri?

Hangi iller çok yüksek riskli il oldu? Koronavirüs salgınında illerdeki vaka sayılarına göre şehirlerin risk durumu belirlendi. 1 Mart itibariyle düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirler açıklandı. 15 Şubat’ta risk haritası yenilenecek. Ancak bazı illerde vaka artışı hızlandı. Bu sebeple hangi illerin çok yüksek riskli iller arasına girdiği merak ediliyor. Peki, hangi iller yüksek riskli güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-07 20:45:00 -
Turuncudan kırmızıya dönen iller hangileri?

Koronavirüs salgınına karşı mücadele sürüyor. Mücadelede yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart itibariyle düşük (sarı), orta (mavi), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) riskli iller belirlendi. Söz konusu risk haritası 15 günde bir yenilenecek. Böylece vaka sayısı düşen illerde uygulanan yasaklar azaltılacak, artan illerde ise tedbirler sıkılaştırılacak. Peki, hangi illerde vakalar artış gösteriyor?

Turuncudan kırmızıya dönen iller hangileri?

Son bir haftadır Balıkesir, Edirne, Gümüşhane, Amasya, Burdur ve İstanbul’da vaka sayıları artıyor. Bu illere verilen renk 15 Mart’ta son durumlar değerlendirilerek değişebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım” dedi.

Bakan Koca, ayrıca “Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim” ifadelerini kullandı.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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