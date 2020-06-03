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Aktüel

Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirilmesi

Tunceli Valiliği: - "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-06-03 01:02:55 -
Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirilmesi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Çatışmada "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş adlı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şerzan kod adlı Hasan Ataş adlı teröristin üzerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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