Turunç reçeli nasıl yapılır? Turunç reçeli tarifi Antakya yöresinin meşhur lezzetlerinden biri olan turunç reçeli, aynı zamanda Türk mutfağının sevilen reçel tariflerinden biridir. Özellikle Akdeniz ve Egeli ev hanımları her yıl taze turunçlar ile reçel yaparlar. Peki turunç reçeli nasıl yapılır? İşte turunç reçeli tarifi...

Antakya yöresinin meşhur lezzetlerinden biri olan turunç reçeli, aynı zamanda Türk mutfağının sevilen reçel tariflerinden biridir. Özellikle Akdeniz ve Egeli ev hanımları her yıl taze turunçlar ile reçel yaparlar. Peki turunç reçeli nasıl yapılır? İşte turunç reçeli tarifi... Turunç reçeli nasıl yapılır? Turunç Reçeli İçin Malzemeler 15 adet turunç meyvesi

1,5 kg şeker

Limon tuzu Turunç Reçeli Yapılışı 15 adet turuncu yıkayıp rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz,beyazları çıkacak ancak beyazlarını iyice rendelemeyeceğiz. Rendelenmiş turunçları ,portakal soyar gibi kabuklarını 4-8 kabuklara ayırıyoruz(bu birazda istediğiniz ebatla ilgili).İçleri çıkartıyoruz. Kabukları ise 10-15 dk sıcak suda haşlıyoruz. Haşladığımız yaprakları 3 gün boyunca suda bekletiyoruz.Suyu 5-6 saatte bir değiştirerek tatlandırıyoruz. Turunçları kıvırarak kalın iğne ve iplikle ipe diziyoruz. Malzemenin üstünü örtecek kadar su ölçüyoruz ve 15 adet turunç için 1,5 kg şekerin üstüne suyu döküyoruz. Şeker ve suyu ısıtarak eritip(bu yöntem buradaki arap- hıristiyanların pişirme yöntemi,klasik şekilde şeker dökülüp,su ekleme yöntemi değil),ipe dizilmiş turunçları bu şerbete atarak önce harlı ,sonra kısık ateşte 60-70dk pişiriyoruz.İnmeye yakın yarım tatlı kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Saklama için pişirmeden kalan serbeti kullanıyoruz.Reçelinizi tükettikten sonra kalan şerbeti tekrar kekleri ıslatmakta kullanabilirsiniz. Turunç reçeli püf noktaları nelerdir? Haşlanan kabukları 3 gün suda bekletmeniz ve ara ara suyunu değiştirmeniz kabukların acısını alacaktır. Elde ettiğiniz trunç kabuğu rendesini buzdolabı poşetine koyarak dolaba kaldırabilir ve keklerinizin içerisine kullanabilirsiniz. Reçelinizin içerisine koyduğunuz limon tuzu reçelinizin şekerlenmesini önleyecektir.

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