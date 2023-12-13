Turşunun küflenmesini önleyen çok basit yöntem!

Turşuların çabuk bozulup küflenmesini önleyecek yönteme gelmeden önce, evlerimizde uygulayacağımız birkaç basit adımla sağlıklı turşu üretebiliriz.

İlk olarak, sebzelerin taze ve çürümemiş olmasına özen gösterin. Çürümüş malzemeler, turşularınızın çabuk bozulmasına neden olabilir. Sebzeleri iyice yıkayıp temizledikten sonra turşu yapımına başlayabilirsiniz.

Turşuların daha uzun süre dayanması için doğal bir sirke kullanmanız önerilir. Sirke, turşuların korunmasında önemli bir rol oynar. Doğal sirke, turşularınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, tariflerde belirtilen miktarlara bağlı kalarak kaya tuzu kullanarak turşularınızı kurabilirsiniz.

Turşularınıza farklı bir aroma katmak isterseniz, içerisine limon, defne yaprağı gibi aroma verici malzemeler ekleyebilirsiniz. Bu malzemeler turşularınıza farklı bir lezzet kazandıracaktır.

Turşularınızı saklamak için cam kavanozlar kullanmanız önerilir. Plastik kaplar, turşuların bozulmasına neden olabilir. Kavanozların ağız kısmını sıkıca kapatın ve serin bir yerde saklayın.

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Son olarak, turşularınızın daha uzun süre dayanması için steril bir ortamda hazırlanması önemlidir. Bu nedenle, turşu yapmadan önce kullanacağınız tüm malzemeleri iyice temizleyin ve sterilize edin.

Bidona nohut ekleyin!

Turşularınızın daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için elma ve nohut ekleyebilirsiniz. Her ikisi de turşularınızın içerisinde oluşabilecek küf gibi sorunların önüne geçmede önemli bir yardımcıdır.

Ayrıca, turşularınızı ağırlıkla kapatarak ve sterilize edilmiş kavanozlarda saklayarak daha uzun süre dayanmalarını sağlayabilirsiniz. Ters çevirin ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.