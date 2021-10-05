Turşunun iyisi limonla mı, sirkeyle mi?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artık turşu sezonu tamamen açıldı diyebiliriz. Peki filmlere bile konu olan turşunun iyisi limonla mı olur yoksa sirkeyle mi? Gelin hep birlikte haberimizin detaylarında gizli olan konuya değinelim.

Türk sinemasının klasiği olan Neşeli Günler filmindeki sahnesiyle hafızalara kazanan ve Türk halkının sofralarından eksik etmediği turşunun limonla mı yoksa sirkeyle mi daha iyi lezzetli olur tartışması hala günümüzde tartışılmakta.

Turşu hem limonla hem sirkeyle yapılmaktadır. Eğer turşu suyu içilecekse limondan yapılması gerekiyor. Ama turşu suyu içilmeyecekse sirkeyle yapılmalıdır. Sirke turşuyu eritebilir. Çok fazla limon konursa yine erir. Evde turşu yapanlar sirkeden de yapabilir. Çünkü az miktarda yapılıyor ve erimeden tüketiliyor. Bunun tartışması aslında tamamen damak tadıdır. Sirke daha keskin ve ağır olmaktadır. Limon ise daha hafif, daha yenilenebilir bir kıvamda olur.

Yani aslında bu tarifteki esas öğe damak tadı.. İnsanlarımızın damak tadının neyi önerdiğini ve o anda nasıl bir aromatik bir besin istediği aslında bu konuyu çözümleyecek nokta.. Biz şimdiden afiyet olsun dileklerimizi iletelim...