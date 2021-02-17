Turşu suyu sağlığa zararlı mı, faydalı mıdır? Turşu suyu kimlere dokunur?

Turşu suyu, turşusu kurulan meyve veya sebzelerin içinde bekletildiği sudur. Turşunun hazırlanma şekline göre değişkenlik gösterse de turşu suyu genellikle su, sirke (veya limon), tuz ve fermentasyon sürecine/içeriğine bağlı olarak da probiyotik içerir. İşte turşu suyunun sıradan olmayan faydaları...

Turşu suyu sağlığa zararlı mı, faydalı mıdır?

Turşu suyu, özellikle sporcular için faydalı bir içecek olarak biliniyor. Yüksek oranda sodyum içermesi, spor aktivitesi sırasında kaybedilen su ve tuzun telafi edilmesinde etkili olmasını sağlarken, elektrolit dengesinin yeniden kazanılmasında yardımcı oluyor.

Potasyum ve magnezyum içeriği ile kas spazmlarını önlemede yardımcıdır.

Probiyotik içeriği sindirim sistemini dengelemeye yardımcı olur, yararlı bakterileri destekleyerek bağırsak florasını düzenler.

Turşu suyunun içeriğindeki sirke, midedeki asiditeyi düzenleyerek karın ağrılarının ve sindirim sorunlarından kaynaklı rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı olur.

Yemeklerden önce veya yemekle birlikte tüketildiğinde turşu suyunun ani kan şekeri yükselmesini önlemeye yardımcı olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur.

A ve E vitamini içermesinin yanı sıra antioksidan bakımından da zengindir.

Turşu suyu, alkol sonrası yorgunluğu (akşamdan kalmalığı) gidermek için de etkili bir içecektir. İçeriğindeki su ve tuz, elektrolit dengesini düzenlemeye yardımcı olurken alkol nedeniyle yorulan metabolizmayı dinlendirir.

Konuyla ilgili yeterince bilimsel çalışma bulunmasa da, turşu suyunun adet öncesi sendromu ve adet sancısı gibi menstrual sorunlara da yardımcı olduğu biliniyor.

Probiyotik ve antioksidan içeriği sayesinde turşu suyu, bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı. Özellikle kış aylarında tüketilen turşu suyu, hastalıklara karşı korunmada etkili olabilir.

Turşu suyunun olası zararları nelerdir?

Yüksek miktarda tuz içerdiğinden turşu suyunun tansiyon hastaları tarafından tüketilmemesi ya da az miktarlarda tüketilmesi önerilir.

Fazla miktarda turşu suyu tüketmek asit içeriği nedeniyle gut hastalığı bulunanlar için zararlı olabilir.