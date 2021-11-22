Turşu suyu faydaları nelerdir? Turşu suyu tarifi

Turşu suyunun birçok farklı yararı bulunmaktadır. Turşu suyu çeşitli sebze ve meyvelerden elde edilmektedir, oldukça tuzlu ve asitli olan bu çözelti uzun süre boyunca da saklanabilir.

Turşu suyu faydaları

Dehidrasyon için birebirdir

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Vücutta yağ birikimini bastırır

Kas kasılmalarına iyi gelir

Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermenize yardımcı olur

Kan şekerini dengede tutar

Turşu suyu tarifi

5 su bardağı kaynamış sıcak içme suyu (1 litre)

1 çay bardağı sirke (üzüm, elma vb)

1 adet limonun suyu

3 yemek kaşığı kaya tuzu

2 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı

Sıcak suyu bir tencerenin veya kabın içerisine alın. Diğer tüm malzemeleri ekleyin ve tuz eriyene kadar güzelce karıştırın. Ardından soğumaya bırakın. Steril edilmiş kavanozlara turşusunu kuracağınız sebzeleri yerleştirin. Ardından ılımış turşu suyunuzu kavanozlara pay edin. Kavanozlarızı sıkıca kapatıp turşuları serin ve kuru bir yerde bekletin. Turşularınız kışa hazır

1 bardak turşu suyu kaç kalori?

Sebze Karışımı/Turşu Suyunun 100 gramında 12 kcal kalori, ayrıca 1 Su Bardağı yani 200 gram Sebze Karışımı/Turşu Suyunda 24 kalori bulunmaktadır. Turşu, A ve C vitamini, potasyum ve lif açısından zengindir. Turşu suyu ekşi tadıyla asidik özellikler gösterir.





Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı

Ülke genelinde kış mevsiminin tamamen kendini göstermesi ve havaların iyice soğuması ile birlikte vatandaşlar, kendilerini gripten koruyabilmek için alternatif ürünlere başvuruyor. Tarihi Uzun Çarşı’da 39 yıldan bu yana sonbahar aylarında şalgam, turşu ve turşu suyu satışı yapan esnaf yaptığı 6 karışımlı içeceğin gripten koruduğunu ve özel bir tat sunduğunu söyledi.



Tarihi Uzun Çarşı’da 39 yıldır hizmet veren Mehmet Gündüz yaptığı 6’lı karışım içecekte tamamen doğal ürünler kullandığını belirterek, “Yaklaşık 39 yıldır bu işi yapıyorum artık ustası değil uzmanı olduk. Mevsimine göre değişiklik gösteriyor, kışın turşu suyu ve şalgam satıyoruz. Toplamda 6 karışım yaptık ve gribe çok iyi geliyor. Karışımın içerisi tamamen doğal ürünler var, limon, nane, sarımsak, sirke, turşu suyu ve şalgam suyu ekliyoruz. Tamamen faydalı ürünlerden oluşuyor, sarımsak antibiyotik, limon c vitamini olduğu için etkili. Grip, halsizlik veya vücut kırgınlığı olduğu zaman bunu içen kısa sürede ayağa kalkar” dedi.