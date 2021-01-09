Turşu kavurması tarifi | Turşu kavurması nasıl yapılır?

Turşu kavurması tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 gram taze fasulye turşusu, 2 adet soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz

Turşu kavurması nasıl yapılır?

İlk öncelikle fasulye turşularını, bir kabın içerisinde suyla bekletin. Daha sonra fazla tuzundan arındırdığınız fasulye turşularını süzmelisiniz. Ardından verev bir şekilde iri iri doğrayın.

Soğanları ince ince yarım halka şeklinde doğradıktan sonra derince bir tavada ısıttığınız zeytinyağı ve tereyağında, soğanlar pembeleşene dek güzelce kavurunuz.

Daha sonra üstüne pul biberini ekleyin ve birkaç kez karıştırdıktan sonra doğradığınız fasulyeleri ekleyebilirsiniz. Ardından kavurmaya devam edebilirsiniz.

Sarımsakları bir havanda ezin ve üstüne ilave ediniz. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra gerekiyorsa tuz da ilave edin ve altını kapatabilirsiniz.

Tercihe bağlı olarak sıcak ya da soğuk şekilde servis edebilirsiniz, afiye olsun…

Turşu kavurmasında önemli nokta; Fasulye turşusunun fazla suyunu almak için, turşuları bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar suyla 1 saat kadar bekletin. Bu şekilde daha lezzetli olacaktır.