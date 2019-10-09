TÜRSAB’dan Bakan Ersoy’a ağır eleştiri

Firuz Bağlıkaya yönetimindeki Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ağır eleştirilerde bulundu.

Bakan Ersoy’un dün özel bir televizyon kanalında katıldığı programda yeni Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun Taslağı hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren TÜRSAB yönetimi, “Sayın Bakanımızın açıklamalarında yer alan hususlarda, sehven olduğuna inandığımız, yoğun ve gergin tempoda unuttuğunu düşündüğümüz yanılgılar mevcuttur. Açıklamada yer alan ifadelerin düzeltilmemesi halinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulunun yaptığı çalışmalarla ilgili ciddi ithamlar içermesi söz konusudur” denildi ve “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun Taslağı Sayın Bakanın ifade ettiği gibi TÜRSAB tarafından hazırlanarak Bakanlığa teslim edilen, kimsenin haberdar olmadığı bir çalışma değil, tam tersine Birliğimiz ile Bakanlık tarafından yoğun ve uzun bir çalışma ve iş birliği içinde hazırlanan, hatta bizzat kendisinin de katkılarını esirgemediği bir taslaktır” ifadelerine yer verildi.

Kasım ayında seçimlere gidecek olan TÜRSAB yönetimin seçimler öncesi Bakan Ersoy’u hedef alan açıklaması manidar bulundu.