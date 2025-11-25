Turnuvada öğrenciler birbirlerini bıçakladı
Kayseri, Melikgazi'de liseler arasında düzenlenen spor turnuvasında kavga çıktı, tribündeki öğrenciler birbirlerini bıçakladı, 3 öğrenci yaralandı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol turnuvasında, iki lise takımının mücadelesi sırasında tribündeki taraftarlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Salonun bahçesine taşarak kavgaya dönüşen olayda, 3 öğrenci bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan E.Ç, Ü.G. ve M.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.