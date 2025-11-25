  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adana'nın göbeğinde LGBT ahlaksızlığı

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı
Yerel Turnuvada öğrenciler birbirlerini bıçakladı
Yerel

Turnuvada öğrenciler birbirlerini bıçakladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Turnuvada öğrenciler birbirlerini bıçakladı

Kayseri, Melikgazi'de liseler arasında düzenlenen spor turnuvasında kavga çıktı, tribündeki öğrenciler birbirlerini bıçakladı, 3 öğrenci yaralandı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol turnuvasında, iki lise takımının mücadelesi sırasında tribündeki taraftarlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Salonun bahçesine taşarak kavgaya dönüşen olayda, 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan E.Ç, Ü.G. ve M.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Amca, yeğenini bıçakladı
Amca, yeğenini bıçakladı

Yerel

Amca, yeğenini bıçakladı

Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi acımadı
Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi acımadı

Dünya

Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi acımadı

Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Gündem

Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi
Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Gıda

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23