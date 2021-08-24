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Ekonomi TÜRMOB’dan sınav duyurusu
Ekonomi

TÜRMOB’dan sınav duyurusu

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:21:00 -
TÜRMOB’dan sınav duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacak.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacak.

2021/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 27-28 Kasım 2021

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 23.08.2021-15.09.2021

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 27.09.2021-25.10.2021

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15.09.2021 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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