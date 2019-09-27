Türlü nasıl yapılır? Türlü yemeği tarifi malzemeleri

Sofralarımızın en zengin içeriğine sahip olan ve en lezzetli yemeklerinden biri de türlü yemeğidir. İçinde bulunan sebzeler ve tercihen eklenen eti ile birlikte oldukça doyurucu bir lezzet olarak toplumumuzda sıklıkla tüketilir. Peki, türlü nedir? Türlü nasıl yapılır? Türlü için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

– 200 gr kuşbaşı doğranmış et

– 1 patlıcan

– 1 kabak

– 2 patates

– ½ kilodan daha az fasulye

– 2 yeşil biber

– 1 kırmızı biber

– 3 domates

– 1 kaşık biber salçası

– 1 soğan

– 2 diş sarımsak

– Sıvı yağ

– Tuz

Türlü nasıl yapılır?

Öncelikle düdüklü tencerenin içine sıvı yağı koyun ve üzerine yemeklik doğranan soğanı ve etleri ilave edin. Ardından biberleri de ilave edin. Bu şekilde kavurduktan sonra salça ve domatesi ekleyin.

Daha sonra sırasıyla patlıcan, kabak, fasulye ve patatesi de doğrayıp ekleyin. En son sarımsağı da ekledikten sonra üzerini geçmeyecek kadar su koyun, tuzunu atıp ağzını kapatın. 20-25 dakika sonra pişecektir.