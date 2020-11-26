Türkşeker 94'üncü yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından mühim hedefler arasında gösterilen, Türkiye'nin şeker temini için hizmet veren ve Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Türkşeker 94 yaşını kutluyor.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, ilk şeker fabrikası olan ve 22 Aralık 1925'de temeli atılan Alpullu Şeker Fabrikası, 26 Kasım 1926'da işletmeye açılarak ilk şekeri üretti.

Türkşeker, Alpullu Şeker Fabrikası'nın işletmeye açılmasıyla birlikte Türkiye'deki tarımsal kalkınmaya öncülük etti.

Verilen bilgiye göre, makineli tarımı ve modern tarımsal teknikleri ilk uygulayan kurum olan Türkşeker, Türkiye'nin değişik bölgelerinde kurduğu 33 şeker fabrikası ile tarımsal üretimin lider kuruluşu oldu.

Pancar sektöründeki 94 yıllık sözleşmeli tarım tecrübesini bu yıl hububat, gıda ve sera sektörüne aktaran Türkşeker, 2021'de 50 bin çiftçinin 5 milyon 850 bin dekarlık alanda yapacağı 11 milyon 200 bin tonluk üretimle sözleşmeli tarımı, tarımsal üretimin lokomotifi haline getirmeyi hedefliyor. Türkşeker, sözleşmeli tarım kapsamında tarladan rafa felsefesiyle kurduğu üretim ağı sayesinde ürünü değerinde alarak çiftçiye, fabrikaların atıl kapasitesini kullanarak sanayiciye, kaliteli ürünü daha uygun fiyata market raflarına taşıyarak ise tüketiciye kazandırıyor.

Şirket, sözleşmeli tarım ile girdi maliyetlerini düşürecek, finansman yükünü ortadan kaldıracak, ürüne değerinde alım garantisi vererek ve kaliteli ürünleri daha uygun fiyata market raflarına taşıyarak çiftçiye ve tüketiciye kazandırmaya devam edecek.







