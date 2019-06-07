Türksat’tan karada internet hizmeti
Türksat AŞ, hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verebilecek anten geliştirdi.07 Haziran 2019 Cuma 11:37
Türksat AŞ tarafından geliştirilen antenle hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verilebilecek. Ka-Bantta çalışan; fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde kesintisiz şekilde internet bağlantısı imkânı sağlayan antenin ilk örneği 2019 başında üretilirken, sürümün sene sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
6 mbps yükleme, 25 mbps indirme hızındaki sistem fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor.
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