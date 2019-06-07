Türksat’tan karada internet hizmeti Türksat AŞ, hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verebilecek anten geliştirdi.

Türksat AŞ tarafından geliştirilen antenle hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verilebilecek. Ka-Bantta çalışan; fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde kesintisiz şekilde internet bağlantısı imkânı sağlayan antenin ilk örneği 2019 başında üretilirken, sürümün sene sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 6 mbps yükleme, 25 mbps indirme hızındaki sistem fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor.

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